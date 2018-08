Wer hätte das gedacht? Zehn Jahre nach dem vierten Teil und dem kontrovers aufgenommenen Versuch, die Reihe mit DmC - Devil May Cry neu zu starten, erweckt Capcom nun das Original wieder zum Leben, und zwar ganz offiziell in der richtigen Reihenfolge mit Devil May Cry 5.

Euch erwartet Action ohne Ende, der eine oder andere markige Spruch und eine dämonische Spielwelt. Wir durften das Spektakel auf der gamescom bereits ausprobieren. Seht selbst, was wir euch von unserem Ausflug mitgebracht haben:

Devil May Cry 5: So spielt sich der neue Teil.

Wollt ihr mehr? Sicher wollt ihr mehr! Wir übrigens auch. Allerdings werden wir uns gemeinsam noch ein wenig gedulden müssen. Devil May Cry 5 erscheint voraussichtlich am 8. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.