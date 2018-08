Cyberpunk 2077: Geschichten mit erwachsenen Inhalten

Wir vermuten mal ganz stark, dass Cyberpunk 2077 in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft ein wichtiges Thema für euch und uns sein wird. Ein Thema, über das wir gerne berichten und über das wir ebenso gerne mit euch diskutieren.

Das sehnlichst erwartete Spiel wirft auf der gamescom natürlich schon große Schatten voraus. Wir durften mit Philipp Weber, Senior Quest Designer bei Entwickler CD Projekt Red sprechen. Er verrät uns im Interview, wie das Studio an die Quests, die offene Welt und erwachsene Themen in Videospielen herangeht:

Die Vorfreude steigt. Hoffentlich seht ihr bald mehr von Cyberpunk 2077. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was die große Welt an Geschichten und Abenteuern bieten wird! Verratet uns doch in den Kommentaren, was ihr gerne im Spiel sehen würdet.