Uno, das geliebte und gleichzeitig gehasste Spiel unserer Kindheit. Ein harmloses Kartenspiel, das möglicherweise ein paar Freundschaften zerstört hat. Hättet ihr jedoch gedacht, dass Uno ein dunkeles Geheimnis hat? Eine Verbindung zu Mördern, eine Verbindung zu der "Assassin's Creed"-Reihe? Nein? Naja, wir auch nicht, ABER hier kommen "die Beweise".

Die etwas andere "Assassin's Creed"-Theorie stammt von Resetera-User TheDanimal. Die These beginnt so: Der Publisher von Uno sei Ubisoft. Was sei ebenfalls von Ubisoft? Mario + Rabbids - Kingdom Battle (Behaltet Mario im Kopf) und Assassin's Creed. Soweit stimmt alles. Nun schaut euch die folgenden Karten genauer an:

Von Links nach Rechts:Zieh Vier Farbenwahlkarte, Farbenwahlkarte, Zieh zwei Karte, Aussetzen Karte, Retour Karte

Habt ihr jemals die, laut TheDanimal "ungewöhnlichen", Symbole in den Ecken der Karten bemerkt? Die Aussetzen Karte habe laut dem User ein etwas rundliches Symbol, ganz wie ein wichtiges rundes Objekt in einer anderen Spielereihe. Behaltet den Gedanken im Kopf. Und im welchem anderen Spiel handelt es sich um eine Kugel?

Der runde Edenapfel aus Assassin's Creed

Ganz genau, Assassin's Creed. Das war es aber noch nicht. So wurde laut TheDanimal Uno genauso oft wieder veröffentlicht, geupdated und fortgesetzt, wie die "Assassin's Creed"-Spiele. Ein angeblicher Beweis für eine unglaubliche Verbindung zwischen den Spielen.

Das war aber immer noch nicht alles. Schauen wir uns den Metascore an:

Links Uno für die PS4, rechts Assassin's Creed - Ezio Collection für die Xbox One. Das Bild stammt aus Metacritic.

Verdächtig, oder nicht? Hinzu kommt, dass die Zahl "1" addiert mit "Uno" (Spanisch für "Eins") Dos (Spanisch für "Zwei") ergibt. Nun seid ihr wieder an der Reihe. Welches Spiel beinhaltete die Zahl Zwei? Genau. Assassin's Creed 2, das sich in der Ezio Collection befindet (Oben rechts im Bild zusehen). Das sei laut TheDanimal der ultimative Beweis: Uno und Assassin's Creed haben eine Verbindung.

"If your children start playing Uno, they'll be Assassins before you know it." "Wenn ihr eure Kinder Uno spielen lasst, werden sie Assassinen werden, bevor ihr es merkt."

Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Habt ihr Mario im Kopf behalten? Dann schaut euch das an:

Auf dem Bild sollt ihr eine ganz klare Verbindung zwischen den "Super Mario"-Unokarten und Assassin's Creed sehen können. Die eingekreisten Zahlen deuten laut dem Verschwörungstheoretiker offenbar auf die vier Seiten des Templerkreuzes hin. Die zwei Ls auf Waluigis Händen formen zusammen dann das Zeichen. Das O in Uno solle den Edenapfel darstellen. Der Resetra-User TheDanimal hat wahrlich zu viel Freizeit.

Halt, Stop. wir sind immer noch nicht fertig. Laut einem weiteren Resetera-User, der ebenfalls an der Diskussion teilnimmt, arbeitet Ubisoft Chengdu an den Karten. Ein Studo in China. Welches Game spielt noch in China? Genau: Assassin's Creed Chronicles - China.

Eine unglaubliche Theorie die ganz bestinnt stimmen muss. Schreibt uns in den Kommentaren ob ihr noch weitere Verbindungen findet und was eure Gedanken zu dieser etwas absurden Theorie sind.