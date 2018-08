Der hierzulande indizierte erste Teil der Franchise hat eine moderne Zombie-Apokalypse erschaffen, die atmosphärisch und spielerisch neue Akzente setzte. Dying Light - Bad Blood will sich auf dieser Basis weiterentwickeln.

Es war schon eine gewisse Überraschung, als wir im Zuge der gamescom Hand an Dying Light - Bad Blood legen durften. Denn das Spiel springt auf den "Battle Royale"-Trend auf, benennt diesen kurzerhand für seine Zwecke in "Brutal Royale" um und wird dieser Bezeichnung auch gerecht.

Um der Verwechslungsgefahr vorzubeugen: Bei Dying Light - Bad Blood handelt es sich nicht um Dying Light 2, das eine reine Einzelspieler-Kampagne umfassen soll. Entwickler Techland hat diese beiden Bereiche strikt getrennt und verzichtet darauf, den "Brutal Royale"-Teil an das Hauptspiel dranzuhängen.

Es besteht eine sehr gute Chance, dass dieses Spiel zu einem Erfolg wird – allein schon deshalb, weil es so anders ist als PUBG oder Fortnite. Es verändert das beliebte Genre, verleiht ihm frisches Blut (höhö - der war flach, aber nötig, wie ihr gleich feststellen werdet) und auf der gamescom waren mit die größten Schlangen tatsächlich vor dem Stand von Bad Blood.

Überleben auf die brutalste Art

In Dying Light - Bad Blood treten zwölf Spieler gegeneinander an. Erste Besonderheit: Das Spielfeld wird nicht kleiner. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit wird ein Helikopter-Landeplatz markiert, an dem die letzte Person abgeholt wird. Ziel des Spiels ist es, mehr Blutproben als die anderen Spieler zu sammen. (Wie ihr an diese Blutproben kommt, wird weiter unten erklärt.) Wem das gelingt, der wird als "Hunted", also als "gejagt" markiert und kämpft fortan um sein Überleben, bis er es schafft, vom Heli extrahiert zu werden.

Auch Fernwaffen sind vorhanden. Der Fokus liegt jedoch auf Nahkampf.

Am grundlegenden Spielprinzip der Reihe hat sich dabei kaum etwas verändert. Jeder Spieler verfügt über eine Ausdauerleiste. Das heißt, ihr könnt nicht einfach wild um euch schlagen. Eure Angriffe verbrauchen Ausdauer, die sich zwar automatisch regeneriert, jedoch mit Bedacht eingesetzt werden will.

Die meisten der Waffen, die ihr dazu nutzt, sind dementsprechend Schlagwaffen wie Äxte, Sicheln und Schwerter. Es gibt auch Schusswafen wie einen Bogen, beim Anspielen hatten wir auch mal eine leichte Schrotflinte zur Verfügung. Um erlittenen Schaden zu heilen, stehen euch Heil-Items zur Verfügung. Rüstungen, Granaten und selbst Tretminen runden das Arsenal noch weiter ab. Der Fokus liegt aber deutlich auf direkten Konfrontationen, weniger auf Fallenstellerei und Fernkampf.

Das Parcouring im Gelände spielt ebenfalls noch immer eine wichtige Rolle. Ihr springt über Zäune, hangelt euch an Vorsprüngen hoch, lauft über Dächer - das Spiel findet als nicht nur auf der horizontalen, sondern auch auf der vertikalen Ebene statt.

Anders als die große Konkurrenz

Menschliche Gegenspieler sind übrigens nicht euer einziges Problem. Denn auf dem Spielfeld tummeln sich auch Zombies und weitere, vom Computer gesteuerte Menschen. Das sind zwar allesamt Widersacher, aber auch potenzielle Ziele. Denn wenn ihr diese Gegner plättet, hinterlassen sie die oben erwähnten Blutproben, die für den Sieg notwendig sind.

Lauern und Verstecken ist möglich, verschafft euch auf Dauer aber Nachteile.

Wie für Dying Light üblich, sind es nicht bloß einzelne Zombies, die ziellos umherschlurfen. Ihr kriegt es mitunter auch mit ganzen Zombie-Horden zu tun, die klarerweise nicht so leicht zu besiegen sind. Gelingt euch das trotzdem, dürft ihr auch mit mehr Blutproben rechnen.

Neben den heißbegehrten Proben bringt euch auch jeder Kill Erfahrungspunkte, durch die euer Charakter ganz klassisch im Level aufsteigt. Das bringt die üblichen Vorteile mit sich, wie eine verbesserte Abwehr, mehr Gesundheit oder länger anhaltende Ausdauer. Natürlich könnt ihr das Spiel auch bestreiten, indem ihr euch die meiste Zeit über zurückhaltet und versteckt, solche Spieler sind aber aufgrund der fehlenden Erfahrungspunkte klar im Nachteil. Bad Blood fordert euch zur Offensive!

Dying Light 2 verzichtet auf "Battle Royale"-Elemente, sondern konzentriert sich auf die Einzelspieler-Kampagne:

Das Spiel fühlt sich ganz anders an als etwa Fortnite. Nicht nur wegen der düsteren Optik und der oft explizit dargestellten Brutalität. Vor allem die Kletter- und Parcours-Einlagen bringen viel Abwechslung ins Geschehen und bieten euch spielerisch zahlreiche Möglichkeiten, Überraschungsangriffe auszuführen oder einen schnellen Rückzug anzutreten. Auf jeden Fall hat die erste Runde verdammt viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf das fertige Spiel!

Wann das erscheien soll, ist noch nicht bekannt. Für ausgewählte Spieler findet jedoch am 25. und 26. August eine Beta-Phase statt, am 1. und 2. September soll der nächste Test erfolgen. Daran teilnehmen dürfen alle, die sich für die Beta angemeldet haben. Solltet ihr Interesse haben: Hier könnt ihr euch noch registieren. Eine "Early Access"-Phase soll ebenfalls noch folgen.