Der Surgeon Simulator sorgte vor fünf Jahren durch die mit Absicht ungenau programmierte Handsteuerung, bei der oftmals der ein oder andere Bohrer in den Patienten fiel - oder eine Spritze im Auge landete - für Schmunzeln. Buzzfeed wollte wissen, ob sich ein echter Chirurg besser schlagen würde, als der allgemeine Pöbel und das Ergebnis ist sehenswert.

Wenn ihr kein Blut sehen könnt, lasst es lieber. Alle anderen: Hier ist der Trailer!

Vor drei Tagen postete Buzzfeed ein Video davon, wie sich der Chirurg Dr. Johnson C. Lee an der Simulation versuchte. Das Angucken lohnt sich schon allein wegen seiner Kommentare, denn als echter Chirurg kann er das ungeschickte Geschehen mit tatsächlich interessanter Information untermalen, wie zum Beispiel jedes Organ, das er ungewollt aus dem Körper holt oder fallen lässt, benennen.

Wer hätte gedacht, dass ein echter Chirurg so unbeholfen beim Operieren aussehen könnte. Erst entfernt er den Patienten jegliche Organe, dann richtet der Knochenbohrer, der ihm ausversehen in den offenen Körper fällt, ein blutiges Massaker an und schlussendlich lässt er auch noch das Herz fallen.

Versuch Nummer zwei sieht nicht unbedingt professioneller aus, aber er schafft es trotzdem, Die Note 1 zu bekommen.

Hier könnt ihr euch das Video selbst ansehen:

Im Herbst 2018 soll der OP-Simulator auch für die Switch erscheinen. Für diese Version soll sogar ein Koop-Modus verfügbar sein.

Hat euch das Video abgeschreckt oder wollt ihr es jetzt auch mal versuchen? Der arme Doktor musste ganz alleine operieren. Ob es im Koop-Modus wohl leichter wird, oder eher noch chaotischer?