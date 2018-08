Noch nie von Yakuza gehört? Wie praktisch, dass Entwickler Sega die Spielereihe um japanische Gangsterkriege durch Remakes auch für Neueinsteiger attraktiv macht. Diese Behandlung trifft nun auch Yakuza Kiwami 2.

Die Originalspiele haben mittlerweile mehr als zehn Jahre auf dem Buckel und etwas Staub angesetzt. Inwiefern Yakuza Kiwami 2 einerseits neu erstrahlt und andererseits doch oldschool bleibt, erklären wir euch hier im Test.

Die geballte Ladung Japan-Power

Den ersten Schlag bei Yakuza Kiwami 2 versetzt euch kein Gegner, sondern die Story. Bevor ihr überhaupt die erste Taste drücken dürft, prasselt zunächst die gesamte Vorgeschichte in Form von Zwischensequenzen auf euch ein. Habt ihr wirklich gedacht, dass sich die Gangster hier nur zusammenschlagen, weil sie die körperlichen Voraussetzungen dafür haben?

Dieses Gangsterleben ist so anstrengend!

Nein, zwischen den Schlägen geht es tatsächlich auch um Liebe, Freundschaft, Verrat, Trauer, Hass und Hoffnung. Erst als der Protagonist Kazuma, der wohl coolste Kühlschrank im Handel, sich vor ein paar Gräbern nicht mehr bewegt, erinnert ihr euch, dass dieses Spiel ja mit einem Controller gesteuert wird.

Wer jetzt noch eine ausführlichere Zusammenfassung der wirren Handlung haben möchte, kann sich gerne per Tastendruck an die Verstorbenen über weitere Zwischensequenzen erinnern oder dem Abenteuer Bescheid geben, dass es jetzt endlich losgehen darf. Eigentlich wollte Kazuma seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen und ein ruhigeres Leben führen, seine Ziehtochter aufziehen und auch mal ausschlafen.

Yakuza Kiwami 2 verspricht viel Drama. Seht selbst:

Daraus wird wohl nichts, wie ein ermordetes Clanmitglied kurze Zeit später beweist. Stattdessen soll Kazuma mit einem Freund zu einer Verhandlung aufbrechen, um Frieden zwischen den Clans zu schließen. Keiner der beiden erwartet, dass das funktioniert, weshalb sie schon mal ihre Knöchel knacken lassen.

Aber was wäre schon eine Geschäftsreise, ohne dabei fremde Städte auszukundschaften? Abseits der Geschichte lädt die detailverliebte Spielwelt auch immer wieder zu einem Schaufensterbummel ein. Ob ihr direkt nach dem Golfen essen geht oder erst die Arcade-Hallen stürmt, bevor ihr im Kasino abgezockt werdet, ist dabei euch überlassen. Wenn Kazuma nicht ab und zu in eine Gruppe Gangster stolpern würde, die sich nach Körperkontakt sehnen, hätte er längst vergessen, warum er eigentlich hier ist.

Bereitet euch auf eine Kultur-Überdosis vor

Prinzipiell wären die Verhandlungen gut verlaufen, wenn Kazumas persönlicher Erzfeind nicht eine furchtbare Allergie gegen Frieden hätte. Ehrlich gesagt, es wäre auch schade um das fetzige Kampfsystem gewesen, wenn es nicht genügend Einsatzmöglichkeiten bekäme. Nun gut, lasst uns Gegnerteig kneten! Ähnlich wie in Tekken kann Kazuma entweder ohne Plan auf seine Feinde einhämmern oder sie mit gezielten Kombos ausknocken. Generell funktioniert beides solange gleich gut, bis ein Endboss auf die Matte tritt. Dann schaut man auch nochmal gerne im Menü nach, über welche Tasten eigentlich Blocken und Ausweichen funktioniert.

So cool die Prügeleien auch aussehen und so schön die ganzen Möbel auch mit einbezogen werden, so schnell wird der Kampf auch manchmal etwas monoton. Gefühlt schickt Kazuma nicht einen Clan, sondern ein halbes Land ins Krankenhaus. Die kinoreife Geschichte, die den Spieler am Anfang noch so erschlagen hat, gibt der ganzen Gewalt glücklicherweise einen tiefen Hintergrund und einen spannenden Faden. Großstadtkriege, Intrigen, Abkommen und selbstverständlich muss sich die Polizei auch einmischen.

Wenn ihr die Kombos vergessen habt, drauf einhämmern klappt auch!

Jeder Charakter bekommt hier genügend Zeit und Raum, um eine glaubwürdige Persönlichkeit darzustellen. Die Personen, die ihr hassen solltet, hasst ihr. Die Personen, die ihr lieben sollt, liebt ihr. Und der Rest unterhält einfach unglaublich. Selbst Kazuma - die härteste Polygon-Masse seit es Spiele gibt - bekommt durch die ziellosen Stadtausflüge etwas Kindliches und Sanftes. Wenn er nicht gerade Gegnerkuchen backt.

Meinung von Michael Sonntag