Seit knapp drei Jahren ist Bloodborne: The Old Hunters, der erste und einzige DLC für das bockschwere Rollenspiel von From Software, auf dem Markt. Und dennoch gibt es immer wieder einige findige User, die Inhalte entdecken, die bislang verborgen geblieben sind. So auch der Modder Lance McDonald, der die Begegnung mit Lady Maria in Bloodborne: The Old Hunters genauer unter die Lupe genommen hat.

Natürlich müssen wir an dieser Stelle vor Spoilern warnen, die mit dem Video einhergehen. Wer den DLC noch völlig unbefangen spielen will, sollte vielleicht nicht reinschauen. Jetzt, wo dies aus dem Weg ist, können wir beginnen. In Bloodborne: The Old Hunters tritt Lady Maria als Boss auf, nachdem man ihren Leichnam findet. Doch ursprünglich war es geplant, dass die Dame sehr wohl am Leben ist, wenn man die richtigen Voraussetzungen erfüllt.

So gab es drei Zustände für Maria. Entweder sie wurde von Jäger Simon getötet, was dem Normalzustand im fertigen Spiel entspricht oder sie ist immer noch am Leben, wenn man sie entdeckt. Dann könnte der Spieler auch noch die dritte Option auslösen und sie selbst töten. Allerdings sind die Ausgänge für die drei Optionen bis auf einige Dialoge identisch. Vielleicht wurden sie auch deshalb aus der fertigen Version von The Old Hunters für Bloodborne entfernt.