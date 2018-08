Die Spannung um die neuen Pokémon-Ableger Let’s Go, Pikachu und Let’s Go, Evoli steigt weltweit immer mehr an, doch wieder einmal muss es Japan auf die Spitze treiben. Oder habt ihr schon einmal von einem Pokémon-Zug gehört?

Die Laufanimation von einem Bisaflor in Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli ist wahrlich belustigend, oder?

„Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön“, wird in Deutschland aufgrund der eintönigen und etwas in die Jahre gekommenen Züge eher selten angestimmt, doch wer dieses Lied mit voller Überzeugung singen möchte, sollte sich auf den Weg nach Japan machen – besser gesagt nach Tokio und mit der Ginza-Linie oder Marunouchi-Linie fahren.

Besagte Linien erscheinen seit dem 19. August nämlich in einem völlig neuen Design und steigern eure Vorfreude auf Let’s Go, Pikachu und Let’s Go, Evoli. Beide Spiele erscheinen am 16. November und sollen mit aktueller Grafik und einem völlig neuen Gameplay-System auf der Nintendo Switch überzeugen.

The Ginza and Marunouchi subway lines of Japan are decked out in Kanto style. 😍https://t.co/YXTiUF8G6p pic.twitter.com/wvPZfyIYlW — IGN (@IGN) 26. August 2018

Die besagten Züge in Tokio sehen von außen übrigens unscheinbar aus, doch wenn man einen Schritt hineinwagt, erkennt man nicht nur einige bekannte Pokémon, sondern auch Artworks und Screenshots aus den kommenden Switch-Spielen, wie beispielsweise eine Route aus Kanto. Das außergewöhnliche Design ist allerdings nur noch bis zum 30. August anzutreffen.

Wer mehr Bilder vom Zug sehen möchte, sollte bei unseren Kollegen von IGN vorbeischauen.

Eine hübsche Werbung für die neuen Pokémon-Spiele oder ein kindisches Farbenspiel? Hättet ihr ein Problem damit, wenn auch einige Züge in Deutschland so aussehen würden?