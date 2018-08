Videospiele können atemberaubende Welten zeigen. Egal ob sie einfach wunderschön sind, gefüllt mit Abenteuern oder an jeder Ecke neue Überraschungen verbergen. Sich zu wünschen, in so einer Traumwelt zu leben, ist nicht überraschend. Vielleicht würden einige Pokémon-Fans gerne in der Welt der Pokémon leben, um mit Monstern wie Pikachu oder Glurak aufzuwachsen. Andere jedoch würden lieber in der Welt von Fallout sein, um Kämpfe gegen Ghule und Riesen zu bestreiten. In welche Gaming-Welt gehört ihr? Beantwortet diese Fragen und findet es heraus:

Seid ihr glücklich mit dem Ergebnis? Oder seid ihr der festen Überzeugung, in eine andere Videospiel-Welt zu gehören? Schreibt uns euer Ergebnis und eure Meinung doch in die Kommentare!