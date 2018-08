Dieser Beitrag wurde uns von unserem Gastautor Sascha Adermann zur Verfügung gestellt.

Die Welt der Videospiele entwickelt sich langsam weiter. Sehr langsam. Ich meine nicht von rein technischer Seite, die sich an besserer Grafik oder größeren Spielewelten messen lässt. In diesem Bereich hat die Videospielindustrie in gut 40 Jahren geradezu Quantensprünge hingelegt. Aber geht es um die Entwicklung glaubhafter Charaktere und Protagonisten, die nicht irgendwelchen klassischen Stereotypen entsprechen, dann gibt es immer noch dringenden Nachholbedarf.

Gleichberechtigung? Fehlanzeige!

Vor gar nicht allzu langer Zeit taugten fast nur starke, furchtlose Männer mit heller Hautfarbe als Hauptfigur in Spielen. Eine weibliche Heldin wie Lara Croft war Mitte der 90er noch die absolute Ausnahme. Und ihren andauernden Erfolg in der von Männern beherrschten Gaming-Szene verdankte die kampferprobte Kletterkünstlerin wohl auch zu einem nicht unerheblichen Teil ihrem attraktiven Äußeren.

Immerhin bewies zuletzt Entwickler Guerilla Games mit Horizon - Zero Dawn, dass auch ein AAA-Game eine Frau als Titelfigur verträgt. Wer sich aber mit dem Thema „Frauen in Videospielen“ eingehender beschäftigt, der wird feststellen, dass weibliche Heldinnen – genau wie farbige Protagonisten – nach wie vor stark unterrepräsentiert sind. Dennoch gibt es eine Gruppe, die in Videospielen sogar noch stärker ausgegrenzt wird: Behinderte. Charaktere mit Behinderungen sind in Games extrem selten anzutreffen.

Der Rollstuhl-Reflex

Action im Rollstuhl: Wolfenstein 2 - The New Colossus

Wenn das Thema „Behinderungen“ im Schaffensprozess eines Games auf den Plan kommt, dann scheint vielen Entwicklern direkt ein Großteil ihrer Kreativität verloren zu gehen. Ungefähr so stelle ich mir dann den dazugehörigen Dialog vor:

Marketing-Stratege: „Wir brauchen einen Behinderten im Spiel, Minderheiten ziehen immer gut.“ Entwickler: „Muss die Figur unbedingt spielbar sein?“ Marketing-Stratege: „Wäre das schwierig zu implementieren?“ Entwickler: „Ja, wahrscheinlich schon.“ Marketing-Stratege: „Dann nicht!“ Entwickler: „Wie wäre es mit einem Sidekick im Rollstuhl?“ Marketing-Stratege: „Perfekt!“

Auch wenn ich mit dieser erdachten Konversation übertreiben mag: Im Endeffekt sind es überwiegend Nebenfiguren im Rollstuhl, die in Spielen Menschen mit Behinderung darstellen. Zu den bekannteren Beispielen gehört natürlich Lester, der seltsame Freak aus GTA 5 oder Bentley, die schlaue Schildkröte aus Sly Raccoon beziehungsweise Sly Cooper - Jagd durch die Zeit.

Es sind coole Charaktere, keine Frage. Aber sie sind nicht die Protagonisten. Eine Ausnahme stellt Wolfenstein 2 - The New Colossus dar, in dem man als Spieler zu Beginn kurze Zeit selbst im Rollstuhl sitzt und mit diesem Handicap einige Action erlebt. Diese Sequenz kann schon was. Aber ob ein komplettes Spiel als bleigewitternder Behinderter auf Rädern gut funktionieren würde? Schwer vorstellbar.

Behinderte Beispiele

Genau da liegt wohl auch ein grundlegendes Problem: Welche Behinderung „eignet“ sich am besten, um diese zu einem zentralen Spielelement zu erheben? Körperliche Beeinträchtigungen kommen in Videospielen zwar gar nicht so selten vor. Aber meistens folgt einer körperlichen Behinderung in Spielen ein Upgrade, kein Downgrade. Wenn ein fehlender Arm gegen eine übermächtige Schieß-Klopp-Kampfprothese ausgetauscht wird oder bionische Beine plötzlich übertriebene Sprünge ermöglichen, dann fühlt man sich als Spieler ja bestimmt nicht behindert, sondern eher overpowered.

In The Quiet Man schlüpft ihr in die Rolle einer taubstummen Person:

Das geht meilenweit an der realitätsnahen Darstellung einer Behinderung vorbei. Unter dieser Maxime ergibt auch ein blinder Charakter nur Sinn, wenn man mit geschlossenen Augen spielt beziehungsweise zu spielen versucht. Kenshi Takahashi aus Mortal Kombat mag nicht sehen, wen er vermöbelt. Aber ihr seht es! Und damit unterscheidet er sich für mich nullkommanull von allen sehenden Kämpfern. Ähnlich witzlos: Stumme Charaktere. Ob Claude, die nichtssagende Hauptfigur aus GTA 3, der ebenfalls schweigsame Dr. Gordon Freeman aus Half-Life oder der immerhin zu Grunz- und Stöhnlauten fähige Link aus der Zelda-Reihe – sie alle schränken mein Spielerlebnis nicht wirklich ein.

Ist es etwa so, dass sich grundsätzlich gar kein gutes Spiel entwickeln ließe, bei dem man einen Menschen mit Behinderung spielt? Nein! Dass es auch anders geht, scheint Square Enix mit The Quiet Man zu zeigen. Darin übernehmt ihr die Rolle eines taubstummen Protagonisten. "Live Action"-Szenen mit professionellen Schauspielern gehen im Spiel immer wieder nahezu nahtlos in Spielgrafik über, um eine besonders dichte Atmosphäre zu schaffen. Und durch die Taubheit eurer durchaus wehrhaften Spielfigur wirkt das spannende Szenario gleich noch intensiver.

Gebt uns Charaktere mit all ihren Stärken – und Schwächen!

Kenshi aus Mortal Kombat - hier mal mit Maske - hat eine körperliche Behinderung: er ist blind.

Ich persönlich bin selber behindert und wünsche mir mehr Mut von Entwicklern und Akzeptanz von der Gesellschaft. Menschen haben Schwächen, sie sind nicht perfekt. Keiner ist perfekt. Menschen haben aber auch Stärken. Jeder hat Stärken. Selbst körperliche Schwächen oder Behinderungen sind meiner Meinung nach kein Grund, sie aus der Spielewelt zu verbannen. Im Gegenteil, sie machen für mich sogar einen großen Reiz aus. Die Rollstuhl-Sequenz in Wolfenstein 2 und das Spielkonzept von The Quiet Man sind Schritte in die richtige Richtung, die zeigen, dass es langsam aufwärts geht. Sehr langsam.

Kennt ihr Spiele, in denen Behinderungen eine Rolle spielen? Funktionieren Spiele, in denen die Hauptfigur eine Behinderung hat, schlechter als „normale“ Spiele? Würdet ihr euch ein solches Spiel überhaupt kaufen oder kämt ihr gar nicht auf die Idee, einen Menschen mit Behinderung zu spielen? Und wenn ihr euch ein solches Spiel ausdenken müsstet, welches Handicap hätte euer Held?