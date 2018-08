Fortnite: Jetzt bringen sie Kindern schon das Tanzen bei

Battle Royal Gigant Fortnite sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen - Fortnite -Streamer erfreuen sich außerordentlicher Beliebtheit und kürzlich wurde bekannt, dass einige Eltern ihren Kindern sogar "Nachhilfe" in Fortnite finanzieren. Ein aktueller Trend soll nun dafür sorgen die Community von den Bildschirmen in die reale Welt zurückzuholen - durch Tanzkurse.

Fornite lebt von seinen häufigen Neuerungen. Ein Neuzugang ist unter anderem der Taschenriss:

Wie die Kollegen von Kotaku berichteten haben die David Llyoy Fitness Clubs in Großbritannien ein Programm mit dem Namen "Emote Royal" ins Leben gerufen, welches Kindern das Tanzen im Stile der Fortnite Emotes beibringen soll. Dies könnt Ihr in diesem Video sehen.

Was denkt Ihr über "Emote Royal"? Würdet Ihr eure Lieblingsemote auch auf dem Parkett ausprobieren oder überlasst Ihr das doch lieber Euren Fortnite Avataren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!