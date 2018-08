In The Elder Scrolls 5 - Skyrim könnt ihr nahezu jeden NPC eurer Wahl heiraten, sofern die oder der Auserwählte euch wohl gesonnen ist. Doch oftmals fällt die Auswahl gar nicht so leicht. Glücklicherweise schafft eine Mod jetzt Abhilfe.

Auch diese Mod ist einen Blick wert:

Den geeigneten Ehepartner in Skyrim zu finden, stellt nicht selten ein Erste-Welt-Problem dar, das nicht leicht zu lösen ist. Immerhin soll es sich möglichst um eine Person handeln, mit der ihr den Rest eures virtuellen Lebens teilen wollt. Die langwierige Suche nach einem Charakter, der dem sagenumwobenen Drachenblut würdig ist, beginnt.

Oder auch nicht, denn mit der Mod The Doppelganger Follower könnte die Suche nach dem Ehepartner endlich schon beendet sein, bevor sie begonnen hat. Denn seid doch ehrlich: Wer, wenn nicht ihr selbst, ist würdig genug das Drachenblut zu heiraten?

Habt ihr die Mod heruntergeladen und installiert, findet ihr ein exaktes Ebenbild eures Charakters in Flusswald, genauer gesagt in der Taverne "Schlafender Riese". Euer Doppelgänger trägt denselben Namen, verfügt über dieselben Drachenschreie und ist in der Lage dieselben Zauber zu wirken, wie ihr. Nehmt ihn mit auf eure Reise und steckt ihm mithilfe von Maras Amulett einen Ring an den Finger. Oder nutzt ihn stattdessen einfach als fähigen Begleiter.

