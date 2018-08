Auf der diesjährigen gamescom waren wir so forsch und haben die Schlange stehenden Besucher gefragt, wie lange sie da schon stehen - und wieso sie sich das eigentlich antun. Während die Antworten manchmal recht einleuchtend sind, haben wir ein paar besonders weit hinten stehende Besucher mit einem Fast Pass gelockt, also mit der Möglichkeit, an der Schlange vorbeizugehen und direkt zu spielen.

Freilich geben wie solche Annehmlichkeiten nicht raus, ohne eine kleine Gegenleistung zu erwarten. Um zu sehen, wie genau diese aussahen, schaut doch einfach unser Video von der Messe an:

Wie lange habt ihr denn schon auf der gamescom in einer Schlange gestanden? Oder meidet ihr die gamescom und ähnliche Veranstaltungen, weil das für euch zu viel Stress ist? Schreibt uns eure Erfahrungen doch in die Kommentare.