Der "Nintendo 64"-Klassiker Super Mario 64 lässt sich sicher auf die eine oder andere unkonventionelle Art und Weise spielen. Die ungewöhnlichste Methode - und wahrscheinlich auch die unpraktischste - entsteht durch die Verwendung der N64-Maus. Kein Controller, nur die Maus!

Falls ihr bis jetzt noch nie etwas von diesem Stück Zubehör gehört habt, ist das nicht weiter verwunderlich: Die Maus ist lediglich in Japan erschienen und auch nur für Nintendo 64DD, einer Peripherie für die Konsole, mit deren Hilfe Magnetplatten als Speichermedium eingesetzt werden konnten. Zu kaufen gab es diese Maus nur in Kombination mit dem Spiel "Mario Artist - Paint Studios" - ein sehr seltenes Relikt aus der N64-Ära.

Doch so selten die Maus auch sein mag, genauso nervenaufreibend ist eine Partie Super Mario 64 damit, denn die Steuerung ist hochgradig unpräzise. Der YouTuber Critbox hat es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, das komplette Spiel einmal mit dieser Maus durchzuspielen - mit Erfolg! Ein kleiner Zusammenschnitt dieses Abenteuers ist auf YouTube zu finden:

Was haltet ihr von der ganzen Aktion? Würdet ihr euch auch an die Herausforderung wagen, Super Mario 64 einmal mit der Maus durchzuspielen, oder erspart ihr euch dieses Unterfangen und bleibt lieber beim klassischen Gamepad? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!