Olympische Spiele: Gewalthaltige Videospiele sind weiterhin kein Thema

Spiele wie PES 2019 sollten bei Olympia weniger ein Problem darstellen.

Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, ob in Zukunft der E-Sport offiziell Teil der Olympischen Spiele wird oder eben nicht. Ein großes Hindernis könnten dabei Videospiele sein, die einen gewalthaltigen Hintergrund liefern - zumindest, wenn es nach Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees geht.

Spiele wie Overwatch wären bei Olympia möglicherweise nicht dabei:

Am Rande der Asian Games 2018, bei dem erstmals in sechs Videospielen um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft wurde, hat sich Bach erneut zum Thema E-Sport und Olympia in einem Gespräch mit The Associated Press geäußert. Bevor der Wettkampf tatsächlich olympisch wird, müssen noch einige Kondititionen erfüllt werden. Eine davon ist offenbar der Ausschluss von gewalthaltigen Videospielen:

"Wir können im olympischen Programm kein Spiel haben, das Gewalt oder Diskriminierung fördert, sogenannte Killerspiele. Sie stehen aus unserer Sicht im Widerspruch zu den olympischen Werten und können daher nicht akzeptiert werden."

Auf den Einwurf des Reporters, dass Bach selbst 1976 eine olympische Medaille im Fechten gewonnen hat, also in einer Sportart bei der Schwerter zum Einsatz kommen, wiegelt dieser den Vergleich ab. "Natürlich hat jeder Kampfsport seinen Ursprung in einem echten Kampf unter den Menschen", aber die olympische Disziplin sei schlussendlich eine zivilisierte Anpassung als Wettbewerb. Spiele, bei denen das Töten im Vordergrund steht, seien jedoch nicht für Olympia geeignet.

Welche Spiele damit genau gemeint sind, lässt Bach übrigens im Unklaren, der ausgetretene Begriff "Killerspiele" ist aus unserer Sicht vollkommen deplatziert. Bei den Asian Games 2018 waren mit Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, League of Legends, Starcraft 2 und Pro Evolution Soccer 2018 nun keine Spiele vertreten, bei denen Gewalt im Vordergrund steht.

Generell sind aber mit Counter-Strike - Global Offensive oder Overwatch Ego-Shooter im E-Sport sehr populär unterwegs. Ob diese dann im Vorfeld ausgeschlossen werden, sollten Videospiele Teil von Olympia werden, bleibt abzuwarten.