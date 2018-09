Es ist eine Geschichte, die auf den ersten Blick unglaublich klingt: Der Anzug des Master Chief, Held der Xbox-Vorzeigeserie Halo, verfügt über einen Mechanismus, der ihn mehr oder weniger regelmäßig sexuell befriedigt. Die Augenbrauen dürfen zurecht hochgezogen werden, denn bei diesen angeblichen Fakt handelt es sich um einen Fake.

Den Anfang der Geschichte, so berichtet die englischsprachige Webseite Kotaku, macht ein Twitter-Beitrag von Mai 2017. Darin heißt es vom Nutzer dril wie folgt:

my main issue with "master chief fucks cortana" is if you read the halo novels youd know the space suit automatically jacks master chief off