Bildquelle: Dominique Zamora - CeniCosu

Ganz in schwarz melden sich die Sailor-Kriegerinnen zurück. Diese Cosplayerinnen zeigen, wie die beliebten Anime-Figuren im Goth-Stil aussehen. Das ist aber nicht das erst Mal, dass diese spezielle Gruppe Sailor Moon neu erfindet.

Apropos Cospplay. Das waren die faszinierendsten Cosplays der gamescom 2017:

Die Goth Sailor Scouts sind nämlich der dritte Eintrag in der Serie Reimagined Sailor Moon, die von Dominique Zamora, der Art Directorin des Studios CineCosu, erdacht wurde. Auf dessen Facebook-Seite könnt ihr neben der Grufti-Interpretation Sailor Moon auch im 90er- und im Boudoir-Stil bewundern.

Gegenüber der Seite Kotaku hat Fotograf Dominique Zamora, angegeben, dass die Inspirationen für das Fotoshooting vielseitig waren. Einen großen Einfluss beispielsweise hatte die 3. Staffel der US-Serie American Horror-Story und der Film Der Hexenclub. Hauptinspiration war aber diese Fanzeichnung von Instagram-Nutzerin cosmicspectrum.

Bildquelle: Instagram - cosmicspectrum

Das Fotoshooting stellte sich jedoch als wahre Herkules-Aufgabe heraus. Die fünf Models, die alle schon bei den vorherigen Shootings dabei waren, wurden an nur einem Tag von 14 Fotografen belagert. Doch wie ihr selbst seht, kann die Fotografenarmee mit den Resultaten mehr als zufrieden sein. Die könnt ihr übrigens, im Laufe der Woche, zur Gänze auf Facebook und Instagram bewundern.

Noch gibt es keine Informationen, ob ihr euch auf mehr von den etwas anderen Sailor-Kriegerinnen freuen könnt. Aber bei einem so bestechenden Endergebnis liegt die Vermutung nahe, dass es nicht das Letzte ist, was ihr von CineCosu seht. In welchem Stil könnt ihr euch die Sailor-Kriegerinnen noch vorstellen? Vielleicht seht ihr ja bald Sailor im Wunderland.