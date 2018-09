Destiny 2 - Forsaken: Das sagen Spieler zum neuen Gambit-Modus

Der neue DLC Forsaken für Destiny 2 wird von Fans mit großen Erwartungen bedacht. Das betrifft vor allem den neuen Spielmodus "Gambit". Grundsätzlich handelt es sich dabei um einen PvE-Modus, der aber auch typische PvP-Elemente einbringt. Wir erklären euch, wie das funktioniert:

Es geht erstmal mit zwei Vierer-Teams in eine Arena. Jedes Team verfügt über sein eigenes Areal, in dem es gegen PvE-Gegner antritt. Diese Gegner hinterlassen Credits nachdem ihr sie besiegt habt. Um diese Credits geht es dann in weiterer Folge, denn sie müsst ihr zu einem Tresor bringen. Das hat jedoch Folgen!

Denn dadurch wird auf der eigenen Seite der Arena ein Boss namens Prime Evil beschworen, auf der gegnerischen Seite tauchen spezielle Gegner auf, die von der Menge der abgegebenen Credits abhängig sind. Das Team, das als erstes seinen Boss besiegt, gewinnt die Runde.

Der Spielfluss lautet also: Besiegt PvE-Gegner, sammelt Credits ein, bringt sie zum Tresor, besiegt als erstes Team den Boss, während ihr euch der speziellen Gegner erwehrt, die euch das andere Team schickt.

Es gibt aber noch etwas ganz Fieses im Ablauf: Hin und wieder öffnet sich ein Portal, durch das ein Mitglied eures Teams auf die gegnerische Seite der Arena gelangt und dort für Chaos und Verwirrung sorgen soll. Insgesamt stieß der Gambit-Modus im Vorfeld bereits auf positives Feedback seitens der Community.

Im Zuge der gamescom haben wir ein paar Spieler gefragt, die bereits direkt Hand anlegen durften. Das haben sie zu Gambit zu sagen:

Was ihr noch über Forsaken wissen solltet, bevor ihr euer Geld in den DLC investiert, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Wie sieht's bei euch aus? Reizt euch der Modus? Seid ihr ohnehin Fans oder kann euch der neue Inhalt dazu bewegen, wieder zum Spiel zurückzukehren oder damit anzufangen? Oder lässt euch das alles kalt? Sagt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!