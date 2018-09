Metal Gear Solid: In Tokio könnt ihr zum echten Solid Snake werden

(Bildquelle: Tokyo Mystery Circus)

Kaum hatte Metal Gear Solid Geburtstag, gibt es für Fans in Tokio schon bald die Möglichkeit, ein Abenteuer von Solid Snake hautnah selbst zu erleben. Ab dem 12. September öffnet in der japanischen Hauptstadt eine Art Escape Room rund um das Stealth-Action-Spiel.

Metal Gear Survive war der bislang letzte Videospielausflug der Marke:

Anders als in den meisten "Escape Room"-Spielen geht es jedoch in Metal Gear Solid nicht darum zu fliehen. Stattdessen müsst ihr wie einst Solid Snake unbemerkt in die Basis Shadow Moses eindringen und einen Metal Gear zerstören. Ausgelegt ist das Abenteuer laut SoraNews24 für ein bis drei Spieler.

Alle Teilnehmer erhalten eine Weste und ein Tablet. Letzteres versorgt euch mit Informationen, während die Schutzweste als eine Art Lebensanzeige dient. In der fiktiven Basis laufen ständig Wachen umher und halten Ausschau nach Eindringlingen. Werdet ihr entdeckt, eröffnen sie sofort das Feuer. Nach einem Treffer ist das Abenteuer aber nicht sofort vorüber. Ihr verliert lediglich etwas Missionszeit. Erst wenn diese auf 0 gefallen ist, müsst ihr entweder von vorne anfangen oder gegen eine Gebühr weitere Minuten erwerben.

Im Laufe des 15- bis 45-minütigen Einsatzes schleicht ihr von Gang zu Gang, löst Rätsel und überwindet verschiedene Hindernisse. Selbst der berühmtberüchtigte Karton, in dem sich Snake verstecken darf, ist mit an Bord. Die Kosten für einen Einsatz? 3.800 Yen, umgerechnet rund 29 Euro.

Das "Metal Gear"-Spiel ist vom 12. September bis voraussichtlich zum 31. Dezember im Tokyo Mystery Circus in Shinjuku verfügbar. Eine Umsetzung für den europäischen Markt ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich.