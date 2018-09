Agenturinhaber, Teilhaber an einem Multi-Channel-Network und jetzt auch noch Messeveranstalter: PietSmiet sind wesentlich mehr als einfach "nur" extrem erfolgreiche YouTuber. Ein offenes Gespräch über das Business im Hintergrund, ihre größten Errungenschaften und das Erfolgsgeheimnis "Assi sein".

Auf der gamescom trafen wir uns mit den Webvideo-Größen Peter Smits und Dennis Brammen zum Interview. Wir wollten einfach mal wissen, was denn mittlerweile so alles abseits vom YouTube-Trubel unter der Marke "PietSmiet" passiert und wie sich die immer betont lockeren Jungs so im seriösen Business schlagen. Heraus kam ein langes und aufschlussreiches Gespräch, in dem die beiden sehr offene und teils überraschende Einblicke in ihr Geschäft sowie ihren Arbeitsalltag gewähren.

"Nach außen hin sind wir eine Wand!"

Wer wissen will, wie es sich so anfühlt, als YouTuber plötzlich mit Heerscharen von Anzugträgern Vertragsverhandlungen führen zu müssen, warum die Jungs auch bei wichtigen Entscheidungen manchmal auf ihren Bauch hören oder wie sie es schaffen, bei all dem Trubel über Jahre hinweg eine eingeschworene Truppe zu bleiben, sollte sich das Interview nicht entgehen lassen:

Trefft PietSmiet auf der MAG 2018

Wie aus dem Gespräch hervorgeht, sind PietSmiet nicht nur Mitveranstalter der MAG 2018, sie treten dort auch mit einem Bühnenprogramm auf und treffen sich mit ihrer Community. Außerdem wartet eine ganze Reihe weiterer Szenegrößen darauf, euch zu bespaßen - etwa die Rocket Beans, Lara Loft, fisHC0p oder Ninotaku. Dazu verspricht ein buntes Rahmenprogramm mit Indie-Games, Workshops, Manga-Künstlern, Cosplayern und vielem mehr tolle Tage für Videospiel- und Popkultur-Interessierte.

Besonderes Highlight: Niantic ist ebenfalls vertreten. Und bisher gab es bei öffentlichen Auftritten der "Pokémon Go"-Macher meist besondere Pokémon zu fangen!

Derzeit sind noch Karten für das Event von 5. bis 7. Oktober in Erfurth verfügbar. Wer im Ticketshop den Rabattgutschein lastminute@MAG2018 eingibt, erhält 20 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis.

Wie hat euch das Interview mit Peter und Dennis gefallen? Würdet ihr euch öfter mal längere Gespräche mit YouTubern, Streamern oder auch Entwicklern und anderen Branchen-Insidern wünschen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.