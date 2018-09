Auf Reddit macht sich gerade ein User über die Assassin's Creed-Reihe her. Was zunächst etwas nach einem Verriss klingt, ist es aber nicht. Stattdessen untersucht der Reddit-User mit dem Namen "VestigialLlama4" sämtliche Teile auf ihre historische Akkuratesse. So sind ihm beispielsweise allein bei Assassin's Creed 2 so einige Unterschiede untergekommen:

Assassin's Creed - Odyssey: Erfahrt mehr über die erste Zivilisation

„Die Attacke der Pazzi hat nicht außerhalb von il Duomo stattgefunden. Sie fand innerhalb statt. Lorenzo hat sich in der Sakristei der Kirche versteckt. Der Teil, bei dem in der ganzen Stadt Alarm und Panik durch den Angriff auf die Medici ausgelöst wird, ist allerdings akkurat. Francesco de'Pazzi, Erzbischof Salviatti und Bernardo Baroncelli wurden alle von den Fenstern des Palazzo Vecchio erhängt. Im Spiel sieht man dies nur bei de'Pazzi. Die Verschwörer sind nicht nach San Gimignano geflohen. Sie rannten zu nahen Dörfern und Städten, wurden gefangen, identifiziert und dann in Florenz auf sehr brutale Weise in der Öffentlichkeit hingerichtet.“

Diese Unterschiede rühren nicht aus mangelndem Interesse von AC-Entwickler Ubisoft. Viel mehr haben sich die Macher damals eine einfache Regel gesetzt. Alle Fakten, die im Spiel vorkommen, sollen innerhalb von 30 Sekunden durch einen User überprüfbar sein. Dauert es länger, können die Entwickler von den historischen Fakten abweichen. Denn nur solche schnell auffindbaren Fakten sind auch in Stein gemeißelt. Alles andere lässt sich aufgrund des Spielspaßes und des Settings anpassen, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen.