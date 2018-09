Dass ein Unternehmen, das Tunnel baut, etwas mit Unterhaltung zu tun haben könnte, würde keiner denken. Wenn das Unternehmen Elon Musk gehört vielleicht schon eher. Sein Tunnelbau- und Infrastrukturunternehmen The Boring Company baut seine Tunnel jetzt mit Xbox Controllern. Zumindest lässt ein Video das glauben.

The Boring Company postete auf Twitter ein Video davon, wie sie ihren riesigen Tunnelbohrer mit einem Xbox-Controller steuern. Vielleicht, weil sie auf diesem Wege vermeiden können, selbst ein Controllpad herstellen zu müssen.

Best video game ever pic.twitter.com/DlGFsji76l — The Boring Company (@boringcompany) 8. September 2018

"Bestes Videospiel überhaupt" - boringcompany

Der Tunnel dient einem Untergrund-System für öffentliche Verkehrsmittel, das Menschen in Los Angeles ohne den Ausstoß von Treibhausgasen in Hochgeschwindigkeit transportieren sollen, wie auf der Webseite der Boring Company nachzulesen ist.

Ob es sich bei dem Video nur um einen gelungenen Scherz handelt, oder die Verantwortlichen tatsächlich Xbox-Controller zur Steuerung ihre Apparate verwenden, ist derweil nicht klar. Eine interessante Zusammenkunft zweier scheinbar verschiedener Welten ist das Video aber allemal.

Während die Bohrarbeiten für alle anderen Menschen vielleicht immer noch langweilig aussehen, haben die Bauarbeiter und Ingenieure sicher ihren Spaß an der Sache. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns in die Kommentare!