Eine YouTube-Streamerin veröffentlichte ein Video in dem sie erzählt, wie das Spiel God of War sie mit einer tiefen persönlichen Erfahrung konfrontierte, die sie seit Jahren verdrängt hatte. Und wie ihr das Spiel am Ende half, sich ihrer Gefühle anzunehmen.

Auch diese beiden Jungs müssen mit Verlust umgehen. Life is Strange 2 zeigt die Geschichte zweier Brüder:

Eigentlich hatte Zivalene gar kein Interesse an God of War, aber wegen all der Lobpreisungen beschloss sie, es trotzdem zu kaufen. Sie war überrascht, als sie nicht auf den rohen, zornigen Kratos traf, den sie erwartete. Stattdessen wurde ihr schon zu Beginn des Spiels bewusst, dass Atreus' und Kratos' Reise sie mit einem Teil ihres Lebens konfrontieren würden, den sie schon seit einem Jahrzehnt zu vergessen versuchte: dem Tod ihrer Mutter und die tiefe Trauer, die ihr Leben fortan prägten.

"Einer Sache, wegen der ich mich eigentlich in Videospielen flüchtete, musste ich begegnen und es mir vollständig eingestehen, zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt."

Mit zittriger Stimme erzählt sie das in einem Video, welches sie auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen hat:

(Titel auf Deutsch: "Wie God of War mir durch meine Trauer verhalf")

Sie erzählt wie sie, ähnlich wie Atreus, auf einmal mit einem Vater alleine war, der vorher nie zu Hause war und zu dem sie keine Bindung hatte. Eine Szene zwischen Atreus und Kratos erinnerte sie daran, wie schrecklich sie zu ihm war, weil sie, wie Atreus, die Trauer ihres Vaters nicht erkannte.

"Dieser eine Dialog ließ mich furchtbar schlecht fühlen, dafür, wie ich meinen Vater behandelte, als ich ein Kind war. Erst als meine Großmutter starb, vor eineinhalb Jahren, realisierte ich, dass er genauso viel Schmerz empfand wie ich, wenn nicht sogar mehr.

Ihre Mitmenschen gaben ihr entweder eine Sonderbehandlung oder erzählten ihr wie großartig ihre Mutter gewesen ist. Das machte sie als Kind wütend, denn diese und viele andere Seiten ihrer Mutter würde sie nie kennen lernen.

Trotz, dass das Spiel diese und viele andere schmerzhafte Erinnerungen und Emotionen wach rief, war es eine wunderbare Erfahrung für Zivalene, wie sie sagt. Und diese wollte sie mit anderen Menschen teilen. Denn eines hat ihr das Spiel am Ende klargemacht: Alle Gefühle und Erfahrungen, die sie durchmachen musste, sind normal und sie ist damit nicht allein.

"Es klingt, als sollte ich God of War dafür hassen, dass es all diesen Schmerz zu mir zurückbringt, stattdessen ist es mein meistgeliebtes Videospiel geworden, das ich je spielte. Nicht wegen dem Gameplay oder der Geschichte im Allgemeinen, sondern weil es mich verstehen lassen hat, dass was ich fühle nicht nur ich alleine durchmache. So fühlt es sich an, ein Elternteil zu verlieren. So fühlt es sich an, ein Kind zu sein und so einen tiefen Einschnitt zu erfahren. So fühlt sich ein Elternteil, wenn sein Partner im Leben von ihm gerissen wird."

Sie schließt ihre Erzählung mit einem berührenden Fazit, mit dem sich wohl jeder, der Videospiele liebt, identifizieren kann. Denn egal ob Trauer, Freude, Träume oder Erinnerungen: Videospiele haben die Macht, uns vertraute Gefühle durchleben zu lassen, uns in den Schuhen anderen gehen zu lassen oder uns mit uns selbst zu konfrontieren.

Ein mutiges Video, das zeigt, wie sehr Videospiele uns berühren und helfen können, mit unseren Gefühlen umzugehen. Habt ihr schonmal eine ähnliche Erfahrung mit einem Spiel gemacht? Teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren!