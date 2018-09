Nach 30 Jahren: Nintendo-Fan bekommt seine langersehnte Tour

(Bildquelle: Cabel via Twitter)

Die folgende Geschichte zeigt, dass sich Geduld auszahlt und Kindheitsträume nicht zwingend mit dem Erwachsen-werden einfach verschwinden. Im Fokus steht Cabel Sasser, der als Kind unbedingt Nintendo of America besuchen wollte. Nach 30 Jahren hat er diese Chance endlich bekommen.

Sasser ist Gründer des Publishers Panic Inc., die unter anderem in der Vergangenheit dabei geholfen haben, Firewatch zu veröffentlichen. Auf Twitter hat er nun von einer rührenden Geschichte erzählt und wie er doch noch zu seinem Kindheitstraum gekommen ist.

Als 13-jähriger besucht Sasser zusammen mit seinen Eltern die US-Stadt Redmond, in der unter anderem Nintendo of America seinen Sitz hat. Als riesiger Fan von Nintendo ruft Sasser vor der Reise beim Kundenservice an und fragt, ob diese ihm einen Tour durch die Räumlichkeiten geben könnten. Das wird bejaht, allerdings stellt sich das anschließend vor Ort als Fehlinformation heraus. Aus versicherungstechnischen Gründen könne Nintendo keine Touren anbieten.

A story. When I was 13 years old (pictured), my family planned a road trip to Seattle. And all I wanted to do, more than anything else in the universe, was visit Nintendo in nearby Redmond. pic.twitter.com/rFXENWMyIn