Quelle: Instagram, Cosplay von 2playergame | Foto von Flash Bang Cosplay Capture

Morgen, am 14. September, erscheint mit Shadow of the Tomb Raider der neue Ableger der Reihe, mit der wohl berühmtesten Archäologin der Videospielgeschichte. Cosplayer feiern dieses Ereignis auf ihre ganz eigene Art.

Wie die Kollegen von Kotaku berichteten, haben die beiden Cosplayer kat.ofalltrades und 2playergame sich als Lara Croft verkleidet, um die Veröffentlichung des neuen Tomb Raider Ablegers gebührend zu feiern. Die Fotos der beiden sind auf den jeweiligen Instagram Accounts zu finden. Ebenso findet ihr dort auch weitere Bilder des verantwortlichen Fotografen Rex Yau - auch bekannt als Flash Bang Cosplay Capture.

Wie ihr sehen könnt, haben sich die beiden viel Mühe bei ihren Kostümenen gegeben. Die Cosplayerin 2playergame stellt, zusammen mit ihrem Ehemann, entsprechende Cosplay-Requisiten her, so auch die auf den Fotos. Die Outfits sind also komplette Eigenkreationen. Die Perrücken der beiden stammen von der Instagrammerin posewigs.

Was haltet ihr eigentlich von den Cosplay-Laras? Seid ihr vielleicht selbst Cosplayer oder könnt ihr damit überhaupt nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!