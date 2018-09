In dem Annkündigungstrailer von New Super Mario Bros. U Deluxe verwandelt sich Toadette, wenn sie ein Power-Up bekommt, in einen Hybriden aus Peach und Toadette: Peachette. Was will uns Nintendo damit sagen?

Peachette hat sogar die gleichen Fähigkeiten wie Prinzessin Peach, nur ihre Kleider unterscheiden sich ein bisschen. Sind Toadette und Prinzessin Peach eigentlich eine Person? Sind Toads Vorstufen von Menschen? Ist Toadette die eigentliche Herrscherin des Pilzkönigreiches? Hatten die Entwickler von Nintendo einfach keine Ideen mehr?

Diese und viele weitere Fragen stellen sich jetzt "Super Mario"-Fans und es wird viel diskutiert, wie sich diese neue Figur in den "Super Mario"-Kanon einordnen lässt.

Eine andere Theorie: Toadette ist die eigentliche Herrscherin des Pilzkönigreiches, aber sie schuf Prinzessin Peach um in den Hintergrund zu treten.

"In this essay I will explain how Toadette (originally Peachette) is the original ruler of the Mushroom Kingdom, but after a thousand years of rule she became tired and decided to live a simpler life as a Toad. In her stead she created Princess Peach using the ancient DNA of pic.twitter.com/r6FWwWV4Qm