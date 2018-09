Weil sich ein junger Teenager nicht von seiner geliebten PlayStation trennen wollte, endete sein Abenteuer samt körperlicher Auseinandersetzung mit der Polizei in einer Zwangseinweisung.

Videospiele machen eine Menge Spaß und wer gewissenhaft mit der Einteilung seiner Spielzeit im Vergleich zum Privatleben Haus halten kann, wird noch viele Jahre an diesem Hobby seine Freude finden. Das genaue Gegenteil hat jetzt ein 12-jähriger Junge aus Bayern, Eichenau erreicht. Er konnte sich einfach nicht von seiner PlayStation trennen.

Der Junge spielte laut der Süddeutschen Zeitung drei Tage ohne große Pause an seiner Konsole und als nicht nur sein Schlafrhythmus in Mitleidenschaft gezogen wurde, sondern auch die Schulpflicht keine Rolle mehr für ihn spielte, griffen seine Eltern endlich ein und verständigten die Polizei.

Doch die stoß beim Zwölfjährigen auf enormen Wiederstand und nachdem man vorerst den Streit zwischen ihm und seinen Eltern schlichten konnte, endete der Mittwochabend für ihn mit einer Zwangseinweisung einer Klinik, da er wild um sich schlug und auf seinen Vater losgegangen sei.

Auch beim Transport in die Klinik soll er massiven Widerstand geleistet haben. Ein Thema zum schmunzeln oder ein ernsthaftes Problem in der Community? Schreibt es in die Kommentare.