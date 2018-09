In der Pokémon-Serie machten die Bösewichte von Team Rocket mehr als einmal den Abgang in die Lüfte und verschwanden mit dem Spruch „Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen“ bis zur nächsten Folge. Doch wie oft ist das jetzt schon passiert?

Auch in den neuen Pokémon-Ablegern spielt Team Rocket eine Rolle:

Entweder hat Preston Ward Condra zu viel Zeit oder er interessiert sich einfach sehr für diverse Fernsehserien und ist sich nicht zu schade, besondere Ereignisse aufzuzählen, die sich stets wiederholen, um sie auf seinem Kanal hochzuladen. Beispielsweise hat er festgehalten, wie oft Plankton aus Spongebob Schwammkopf festgenommen wurde oder wie oft Thaddäus in der Serie weinen musste.

Doch auch die Pokémon-Reihe bleibt von seinen Analysen nicht verschont, weshalb er in einem aktuellen Video zeigt, wie oft Team Rocket bereits gen Himmel geschickt wurde. Insgesamt waren es bis heute stolze 853 Mal. In seinem Video können die ersten 486 Ofenschüsse in chronologischer Reihenfolge betrachtet werden, was bereits über eine Stunde dauert - Der zweite Teil wird wohl die Tage folgen.

Mit Phrasen wie diesen prägt sich eine Serie in unser Gedächtnis ein. Kennt ihr noch andere Sprüche aus bekannten Serien, die euch einfach nicht aus dem Kopf gehen wollen?