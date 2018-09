Es gibt viele Möglichkeiten seiner Freude, über ein schönes Ereignis, Ausdruck zu verleihen. Manche davon sind allerdings so skurril, dass sie einen eigenen Artikel bei uns verdienen.

Im gestrigen Footballmatch, zwischen den Pittsburgh Steelers und den Kansas City Chiefs, hat Steelers-Spieler JuJu Smith seinen Touchdown auf besondere Art und Weise gefeiert. Wie Kotaku berichtet, hat dieser mit seinem Teamkollegen Jesse James eine kleine Naruto-Performance dargeboten, um seiner Freude Ausdruck zu verleiehen. Das Ergebis ist eine Footballerversion von Narutos Markenzeichenangriff "Rasengan".

JuJu really did the Rasengan 😅pic.twitter.com/itgrT5sTCW