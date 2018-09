Quelle: kotaku.com

In einer Mall in Rockingham Park im US-Bundesstaat New Hampshire hat ein Vater mit Hilfe seines Babys eine Nintendo Switch und andere teure Artikel gestohlen. Auf welche "kreative" Weise er dies anstellte wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der mutmaßliche Täter, welcher bereits von der Polizei gesucht wird, soll in der Mall sein Baby in eine "BarBerCut Lite"-Maschine krabbeln lassen haben. Dies geht aus einem Bericht der Kollegen von Kotaku hervor. Mit Hilfe eines Krans sollen die hinter einer Glasfront befindlichen Preise von außerhalb der Maschine gegriffen und durch eine Öffnung herausmönivriert werden.

Offenbar war dies dem Familienvater zu umständlich. Dieser ließ einfach sein Baby in die Maschine krabbeln, welches dann die Preise von innen durch die Öffnung warf. Eine Hostess eines örtlichen Restaurants wurde durch merkwürdige Laute in der Nähe auf den Vorfall aufmerksam. Als sie sich umsah, entdeckte sie wie der Kopf des Babys aus der Maschine hervorlukte. Nach Angaben der Frau habe sich der Täter mit einer Nintendo Switch und einem weiteren "Nintendo"-Produkt - vermutlich einem Nintendo 3DS - aus dem Staub gemacht.

