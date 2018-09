Die MAG 2018 möchte neue Maßstäbe in Sachen Community-Treffen setzen: Statt hektisch und überlaufen soll es hier gemütlich und familiär zugehen - und trotzdem spektakulär. Webstars und Szenegrößen sollen nicht nur unnahbar auf irgendwelchen Bühnen stehen, sondern auch Zeit und Platz haben, sich mit ihren Fans zu treffen

Wir haben einige der teilnehmenden Webvideo-Größen befragt, was von ihnen auf der MAG zu erwarten ist und auf was sie sich besonders freuen. Heute vorm spieletipps-Mikro: Angelo, oder auch aSmoogl, wie er sich auf YouTube und Twitch nennt. Auf den Webvideo-Plattformen betreibt er nicht nur seine eigenen Kanäle, sondern unterstützt seit einiger Zeit auch LeFloid und Frodo bei ihrem Gaming-Projekt Doktor Froid.

aSmoogl verrät uns, worauf er sich auf der MAG am meisten freut und was er dort so treiben wird:

Ihr wollt auch auf die MAG 2018? Die Community-Convention findet von 5. bis 7. September in Erfurt statt. Das komplette Programm könnt ihr auf der MAG-Homepage einsehen. Euch erwarten neben aSmoogl unter anderem die Rocket Beans, PietSmiet, Paluten, Lara Loft, fisHC0p, Indie-Games, Cosplayer, Manga-Zeichner, Workshops, ein umfangreiches Showprogramm und die "Pokémon Go"-Macher Niantic. Gebt ihr im Ticketshop den Gutschein-Code lastminute@MAG2018 ein, erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf eure Eintrittskarten.

Als Medienpartner der MAG 2018 interessiert uns besonders: Welche Aspekte der Convention sprechen euch am meisten an? Worüber sollen wir vor und von der MAG berichten? Plant ihr einen Besuch und wenn ja, warum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!