Oh Videospiele, wie viel Freude ihr mir doch über all die Jahre, die ich schon auf dieser Erde wandle, gebracht habt. Ich habe mit euch zusammen gelacht, geweint, geflucht und nachgedacht. Was für tolle Geschichten ihr mir immer wieder erzählt habt und wie viel Spaß es gemacht hat, euch zu spielen.

Aber nicht selten habe ich eure Disc aus der Konsole genommen und nie wieder zurückgelegt und das obwohl ich euer Ende noch gar nicht kannte. Ihr Videospiele, deren Ende ich nie gesehen habe, es war nicht eure Schuld. Zur Wiedergutmachung widme ich euch diese Bilderstrecke.

Welche Videospiele, die ihr eigentlich toll fandet, habt ihr nicht beendet? Welche Spiele wolltet ihr zu Ende spielen, konntet es aber nicht? Schreibt es doch in die Kommentare und teilt eure Erfahrungen.