Die MAG 2018 möchte neue Maßstäbe in Sachen Community-Treffen setzen: Statt hektisch und überlaufen soll es hier gemütlich und familiär zugehen - und trotzdem spektakulär. Webstars und Szenegrößen sollen nicht nur unnahbar auf irgendwelchen Bühnen stehen, sondern auch Zeit und Platz haben, sich mit ihren Fans zu treffen

Wir haben einige der teilnehmenden Webvideo-Größen befragt, was von ihnen auf der MAG zu erwarten ist und auf was sie sich besonders freuen. Da dürfen die PietSmiets nicht fehlen, die nicht nur Mitveranstalter der Community-Messe sind, sondern natürlich auch selbst vor Ort auf diversen Bühnen zu finden sein werden. Den Anfang macht heute Brammen, die selbsternannte "Rampensau" der höchst erfolgreichen YouTuber-Truppe.

Brammen hat Bock auf "Bullshit mit den Zuschauern" und auch sonst einiges vor auf der MAG:

Ihr wollt auch auf die MAG 2018? Die Community-Convention findet von 5. bis 7. September in Erfurt statt. Das komplette Programm könnt ihr auf der MAG-Homepage einsehen. Euch erwarten neben der PietSmiet-Crew unter anderem die Rocket Beans, Paluten, Lara Loft, fisHC0p, Indie-Games, Cosplayer, Manga-Zeichner, Workshops, ein umfangreiches Showprogramm und die "Pokémon Go"-Macher Niantic. Gebt ihr im Ticketshop den Gutschein-Code lastminute@MAG2018 ein, erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf eure Eintrittskarten.

Übrigens haben wir auf der gamescom auch noch ein wesentlich ausführlicheres, sehr interessantes Interview mit Brammen und Piet über ihren höchst erfolgreichen Werdegang und ihre persönlichen Highlights der letzten Jahre geführt. Schaut doch mal rein, um mehr darüber zu erfahren, was mittlerweile alles hinter der Marke "PietSmiet" steckt!

