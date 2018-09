Super Smash Bros. Ultimate wird erst am 7. Dezember 2018 erscheinen. Was für viele von uns nur eine nervige Wartezeit ist, könnte für den 21-jährigen Smash-Fan Chris Taylor schon ein Ultimatum sein. Denn er wurde mittlerweile zum dritten Mal mit Krebs diagnostiziert. Dieses Mal geben die Ärzte keine Aussicht auf Besserung. In einem Tweet äußerte der Fan seine Angst darüber, dass er Super Smash Bros. Ultimate nicht mehr zocken kann, wenn es im Dezember erscheint.

Dieser Tweet hat viele Lesern zu Tränen gerührt und Nintendo auf den Plan gerufen. Ohne große Vorankündigung oder Kommentare unter dem Twitter-Beitrag standen sie am vergangenen Dienstag vor der Tür von Chris Taylor und brachten eine Nintendo Switch samt einer Demo von Super Smash Bros. Ultimate mit. Chris durfte einige Stunden zusammen mit Freunden aus der Nachbarschaft nach Lust und Laune das neue Smash Bros. zocken.

Some pics from me, local Benjamin, and Zach playing



Thanks so much guys, this means so much to me pic.twitter.com/raxPu7QJp9 — Chris Taylor (@SpookyWoobler) 21. September 2018

Auf Twitter zeigt er sich extrem dankbar. Nicht nur gegenüber Nintendo, sondern auch denjenigen, die das Ganze für ihn verbreitet und weitergeleitet haben. Das ist nicht das erste Mal, das Nintendo einem todkranken Fan einen Wunsch erfüllt. Der 26-jährige Gabe Marcela durfte wenige Stunden vor seinem Tod noch The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielen. In keiner der beiden Fälle hat Nintendo die Aktion beworben oder anderweitig auf sozialen Kanälen publik gemacht.