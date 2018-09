Cyberpunk 2077 dürfte bei vielen Gamern ganz oben auf der Wunschliste stehen, obwohl bislang noch nicht allzu viel zum Open World-Spiel bekannt ist und es wohl noch eine ganze Weile bis zum Release dauern wird. Dennoch drehen die Fans schon jetzt richtig den Hype auf und schauen sich vermutlich immer wieder die Gameplay-Demo an. So hat es auch Sébastian Pierre gemacht, während er an seinem Fan-Soundtrack geschraubt hat.

Denn er hat einen ersten Song geschaffen, der die Essenz von Cyberpunk 2077 musikalisch einfangen soll. Und wir finden, dass er das auf alle Fälle geschafft hat. Die futuristischen Klänge gibt's im Video zu hören. Die Arbeit von Pierre ist nicht die erste im Videospielbereich. Er hat bereits Fan-Soundtracks zu Mass Effect und Deus Ex geschaffen, die beide wohl nun als Sound-Kombination zu Cyberpunk 2077 geführt haben.

Der Track gibt zumindest das Gefühl, dass auch die anderen beiden Spiele sehr gut dazu passen würden. In den kommenden Wochen will Pierre dann seine Arbeit noch mit weiteren Songs erweitern und den Fan-Soundtrack zu einem ganzen Album ausbauen.