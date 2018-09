Ein Fan hat den Alternative Rock-Song "Seven Nation Army" der amerikanischen Band The White Stripes mit Soundeffekten des Weltkriegs-Shooters Battlefield 5 nachgestellt. Wie gut ihm das Vorhaben gelungen ist, seht ihr im Video:

(Quelle: Youtube, UMadBroYolo)

Seven Nation Army, ein inzwischen 15 Jahre alter Rock-Song, der Weltberühmtheit erlangte und sowohl in Deutschland, als auch in der Schweiz und Großbritannien in den Top 10 der Musikcharts landete. Der Youtuber UMadBroYolo stellt sich dem nicht leichten Unterfangen, den Song mithilfe von "Battlefield 5"-Soundeffekten nachzustellen.

Das Gitarrenriff wird durch die Betätigung von Fahrzeughupen ersetzt und der Takt mit den Sounds abgefeuerter Gewehre und Pistolen unterstrichen. Aber auch Granaten, Sprengstoff und ein Panzer finden Verwendung in dem 2 Minuten und 48 Sekunden langen musikalischen Projekt. Zwischendurch sorgt die in oder andere Überscharrung außerdem für zusätzliche auditive Abwechslung.

Der Youtuber hat mit dem Video beeindruckende Arbeit geleistet: Kenner des Originals werden den Song sicherlich innerhalb weniger Sekunden wiedererkennen. Auf der Suche nach weiteren musikalischen Highlights? In der Bilderstrecke findet ihr 20 der besten Soundtracks von Videospielen.