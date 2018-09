(Quelle: The Daily Dot)

Vor wenigen Wochen hat der Twitter-User Haniwa einen kurzen Comic über "Kronen"-Power-Up und der Figur von Mario-Bösewicht Bowser erstellt. Die aus New Super Mario Bros. U bekannte Krone, welche bereits Toadette in Peachette verwandelte, lässt den Antagonisten allerdings nicht zum König, sondern zu Prinzessin Bowsette werden.

Der Comic erzählt das Ende von Super Mario Odyssey nach, jedoch mit einer entscheidenden Wendung der eigentlichen Handlung. Nachdem Prinzessin Peach sowohl Mario als auch Bowser abgewiesen hat, haben die beiden Erzfeinde eine glorreiche Idee: Mit Hilfe der "Super-Krone" wird Bowser zu Bowsette, einer weiblichen Version seiner selbst, und geht mit dem Klempner aus. Die Prinzessin im rosa Kleid bleibt außen vor.

The Super Crown's some spicy new Mario lore pic.twitter.com/7DQe6UXvLQ