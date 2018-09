(Bildquelle:: YouTube, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Sie sind aktuell mindestens genauso beliebt wie Fortnite selbst: Die südkoreanische Boygroup Bangtan Boys, kurz BTS. Die siebenköpfige Gruppe war die Tage zu Gast bei US-Moderator Jimmy Fallon und sollte mal unter Beweis stellen, wie gut sie wirklich tanzen können.

Fortnite: Der High Stakes - Event hat begonnen!

Kleiner Spoiler: Jin, Jimin, V, Suga, RM, J-Hope und Jungkook sind durchaus gut darin, die jeweiligen Tänze nachzuahmen. Nur Jimmy Fallon kann da einfach nicht mithalten, egal wie sehr er sich auch anstrengen mag. Seht selbst:

(Quelle: YouTube, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Ob Zany oder Boneless: Fallons Künste lassen zu wünschen übrig. Erst bei "Ride the Pony" kann der Show-Moderator tatsächlich mal zeigen, dass er nicht völlig untalentiert ist, was Fortnite-Tänze angeht.

Wie sieht es da bei euch aus: Könnt ihr so gut die Fortnite-Tänze nachahmen wie BTS oder seid ihr eher in Richtung Jimmy Fallon angesiedelt? Verratet uns doch eure ehrliche Meinung in den Kommentaren!