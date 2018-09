Quelle: Kotaku

Jeopardy ist eine ziemlich ungewöhnliche Quizshow. Anders als gewohnt bekommen hier die Mitspieler keine Frage vorgesetzt, sondern die Antwort. Es bedingt also ein großes Wissen, um die korrekte Antwort auf die "eigentliche Antwort" zu geben. Ärgerlich also, wenn man in einer bestimmten Kategorie über gar kein Wissen verfügt.

Hier ist der Gameplay-Trailer zu dem Multiplayer-Ratespaß "Wissen ist Macht":

Die Fragen rund um Fortnite, The Elder Scrolls und Destiny verpassten den Spielern auf der Zielgeraden einen kleinen Dämpfer: Mit Ausnahme der ersten Aufgabe wusste keiner der Spieler die korrekten Antworten. Diese lagen bei ausnahmslos allen anderen Fragen mal mehr, mal weniger daneben. Der Twitter-User Matthew Rorie hielt den Ausschnitt in dem sozialen Netzwerk fest. Aber seht selbst!

they avoided the video game category as long as they could pic.twitter.com/ZCZj1OCi9t — Matthew Rorie (@frailgesture) 27. September 2018

"Sie haben die Videospiel-Kategorie so lange vermieden wie sie konnten"

Die drei Mitspieler schienen alles andere als sachkundig zu sein, was das Thema Videospiele angeht. Vielleicht war dies ja ein Anreiz für diese, sich mehr mit der Thematik zu beschäftigen. Für passionierte Zocker ist das Zusehen allerdings sehr unterhaltsam.

