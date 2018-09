Assassin's Creed: Diese Szenarien wünschen wir uns für die Zukunft

Es ist schon ein Weilchen her, da haben wir orakelt, dass ein zukünftiges Assassin's Creed vielleicht in Griechenland spielen könnte. So lautete damals unsere Prognose:

"Die Wiege der Demokratie liegt im antiken Griechenland. In einer Ära, in der sich Philosophie, Baukunst, Wissenschaft und Götterkult kreuzen, die ein so wichtiges Kapitel in der Entstehung des heutigen Europas darstellt, wäre der alte Konflikt zweier entgegengesetzter Fraktionen hinter den Kulissen perfekt angesiedelt. An solchen historischen Scheidewegen würden sich Templer und deren Vorfahren auf jeden Fall bemühen, die Massen zu ihren Gunsten zu lenken. Genug Arbeit wiederum für die Assassinen, um genau das zu verhindern. Ebenso lassen sich die Artefakte der Ersten Zivilisation wunderbar in diese Epoche einfügen, in der bis heute geltende wissenschaftliche Grundlagen geschaffen wurden."

Und siehe da: Schon gibt es Assassin's Creed - Odyssey. HA! Da hat unsere Kristallkugel ja mal ganze Arbeit geleistet. Aber wir haben da noch ein paar Ideen für zukünftige Spiele aus der Reihe, sowie zum Schluss noch eine Befürchtung, von der wir hoffen, dass sie sich niemals erfüllen wird! Schaut mal rein:

Was meint ihr: Ist da was dabei, was ihr auch gerne sehen würdet? Oder habt ihr noch eine gute Idee für ein spannendes Szenario? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!