Derzeit sorgt die "Super-Krone" aus dem Spiel New Super Mario Bros. U Deluxe für einen gewaltigen Kreativitätsausbruch unter den Fans des "Nintendo"-Klempners. Dieses Power Up verwandelt den Charakter Toadette in Peachette. Die Community philosophierte bereits darüber, was die Krone wohl mit anderen Charakteren des Spieleuniversums anstellen würde. Die aktuelle Entwicklung des Trends ist allerdings besonders kurios.

Wie wir bereits seit einigen Tagen berichten, werden die "Mario"-Anhänger nicht müde, sich weiterhin den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wohl die Alternativ-Versionen anderer Charaktere aussehen würden, falls diese ebenfalls das mysteriöse "Kronen"-Power Up zwischen die Finger bekämen. Sehr prominent ist dabei mittlerweile die Figur des weiblichen Bowsers - Bowsette.

Wie Kotaku berichtete wurde nun der szenebekannte Modder Kaze Emanuar damit beauftragt, ein spielbares Charaktermodell von Bowsette für den "Nintendo 64"-Klassiker Super Mario 64 zu gestalten - mit Erfolg. Das Ergebnis entspricht nicht nur optisch der Fan-Schöpfung, sondern obendrein besitzt der weibliche Bowser auch noch die permanente Fähigkeit Feuer zu spucken. Obwohl es sich dabei um eine Provisionsarbeit des Modders handelt, kann nun jeder, der das Spiel auf dem PC zockt, diese Mod ab sofort herunterladen. Falls ihr also schon einmal selbst als Bowsette spielen wolltet, habt ihr nun die Möglichkeit dazu!

Was haltet ihr von der Bowsette-Mod? Wünscht ihr euch vielleicht noch weitere alternative Versionen des aktuellen Trends als spielbare Charaktere? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!