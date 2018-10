Quelle: twitter.com, @CallofDuty

Schon bald soll mit Call of Duty - Black Ops 4 ein neuer Ableger der berühmten "Ego Shooter"-Reihe erscheinen. Passend zum Release hat sich Activision zusammen mit Treyarch eine sehr ungewöhnliche Marketingkampange überlegt.

Call of Duty genießt aktuell einen riesigen Hype - das liegt vor allem an dem neuen "Battle Royale"-Modus:

Unter dem Tag "#CODNation" läuft die besagte Werbekampagne: So wurde auf dem offiziellen "Call Of Duty"-Twitteraccount ein Video veröffentlicht, in dem der Musiker Post Malone "Ingame"-Szenen des Spiel im Stile seines Songs "Rockstar" humoristisch kommentiert.

This is what happens when you squad up with @PostMalone in #BlackOps4.



Make it. Tag it. #CODNation pic.twitter.com/LSpBxq5vpZ — Call of Duty (@CallofDuty) 30. September 2018

Doch nicht nur der kleine "Post Malone"-Sketch sorgte für viele Lacher. Wie aus einem Bericht von Kotaku hervorgeht, brachte die Marketingkampagne weitere Videos hervor, in denen zum Beispiel eine kurze "Naturdoku" über männlichen und weiblichen Helikopter gezeigt wird ("Choppers need love too") oder ein Cowboy seine Feinde mit seinem Cowboyhut tötet ("Hat Attack").

Im Rahmen dieser Kampagne sind bereits acht solcher Videos erschienen. Ob noch weitere zu erwarten sind, bleibt abzuwarten. Erscheinen soll das Spiel übrigens am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Was haltet ihr von dieser Marketingaktion? Findet ihr die Videos unterhaltsam? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!