Die beliebte "Assassinen"-Reihe ist vor allem bekannt für seine Kletterpassagen. Bäume, Leitern oder riesige Gebäude wie Kathedralen - all diese Dinge lassen sich dabei in der Rolle des jeweiligen Protagonisten erklimmen. Im kommenden Ableger Assassin's Creed - Odyssey hangelt ihr euch jedoch mitunter an ziemlich ungewöhnlichen Orten entlang - so auch am Gemächt des Göttervaters Zeus.

Erstmals in der "Assassin's Creed"-Reihe habt ihr die Wahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptfigur!

Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Im aktuellen "Assassin's Creed"-Ableger werdet ihr tatsächlich einen kleinen Kletterausflug zwischen die Beine von Zeus machen. Jedenfalls liegt dieser Punkt auf dem Weg zu dem Blitz, den die Statue des Göttervaters in der Hand hält. Hierbei handelt es sich nämlich um einen von vielen Synchronisationspunkten, die in der Welt von Assassin's Creed verstreut sind und als Schnellreisepunkte dienen. Der Reddit-User Tortopor hielt das Erklimmen des steinernen Kollosses in diesem Beitrag fest.

Wie der Klettervorgang auf besagter Statue in Aktion aussieht, könnt ihr euch in diesem YouTube-Video ansehen. Bereits vor dem Release hatte Ubisoft angekündigt, dass es keinerlei Nacktheit im Spiel geben werde. Wie diese Neuigkeit zeigt, fällt für den Entwickler unter diesen Begriff wohl nicht das Zeigen von gigantischen Genitalien aus Stein. Erscheinen soll Assassin's Creed - Odyssey übrigens am 5. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Was haltet ihr von dieser Neuigkeit? Amüsiert euch das Ganze? Oder findet ihr diese Klettereinlage einfach nur albern oder geschmacklos? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!