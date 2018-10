Durch Games abnehmen? Für den Amerikaner "Xopher" (wie er in der "Dance Dance"-Community genannt wird) ist das möglich!

Aber der Reihe nach: Jahrelang kämpfte der Amerikaner mit starkem Übergewicht. So schlimm, dass sogar sein Arzt meinte, er bräuchte eine Herztransplantation, wenn er sein Übergewicht nicht in den Griff bekommen würde.

Dabei entdeckte Xopher schon im Jahr 2000 seine Leidenschaft für das Spiel Dance Dance Revolution. Über Jahre hinweg zockte er ab und an im örtlichen Kino mit Freunden auf dem "DDR 3rd Mix"-Automaten. Xopher nahm jedoch weiterhin zu. Und das ganz schön stark! Auch Fitnesskurse halfen ihm langfristig nichts. Denn spätestens zur Weihnachtszeit gab es wieder ordentlich Knabbereien und damit auch überflüssige Pfunde.

Falls euch das Tanzfieber packt, haben wir da was für euch:

Doch Jahre später folgte dann der Wendepunkt! Denn sein neues Zuhause war um einiges größer als seine vorherige Wohnung. Platz genug also für eine "Dance Dance Revolution"-Maschine! Als Xopher über Ebay zufällig eine preiswerte Version entdeckte, schlug er natürlich sofort zu. Die "Dance Dance Revolution SuperNova"-Maschine war aber in einem schrecklichen Zustand. Mit viel Liebe restaurierte Xopher sie und begann loszuzocken.

Xopher verbesserte seine Skills. Zeitgleich begann er, seine Ernährung umzustellen. Die Erfolge durch Dance Dance Revolution spornten ihn an, seine gesunde Ernährung voranzutreiben. Denn dadurch wurde er fitter und besser!

Von 2014 bis 2016 verlor er circa 23 Kilo. Xopher schaffte sich mehrere "Dance Dance Revolution"-Maschinen an und verlor bis 2018 weitere Pfunde. Mit tollem Ergebnis: Xopher selbst sagt, dass er in seinem Leben noch nie so gesund gewesen wäre. Ganze 57 kg hat er abgenommen, zuvor hat er noch knapp 150 kg gewogen. Die Community hat ihn auf diesem Weg unterstützt und weitere Motivation geliefert.

Für einen ersten Schritt in Richtung purzelnder Pfunde ist eine "Dance Dance Recolution"-Maschine also scheinbar genau das Richtige. Aber denkt dran und machts wie Xopher: ohne eine zeitgleiche Ernährungsumstellung wird das alles nichts.

Übrigens trainiert Xopher fleißig weiter. Schaut doch mal auf seiner Twitch Seite vorbei, um ihn zu unterstützen: https://www.twitch.tv/xopher314.

Was meint ihr, wärt ihr motiviert genug durch Spielerfolge und Motivation der Community eure Ernährung umzustellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!