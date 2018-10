Politik: Videospiele sind plötzlich so direkt - gut so

Ihr kennt das: eine Fantasiewelt, in der verschiedene Völker angesiedelt sind. Doch eines dieser Völker wird ausgegrenzt. Seien es Zwerge, Hexer oder Feen, oftmals wurde Diskriminierung in Videospielen so dargestellt. Doch dieses Jahr scheint sich etwas geändert zu haben: plötzlich wird Politik direkt angesprochen.

Es begann mit Far Cry 5. Plötzlich war da die Rede von dem Clown mit orangefarbenen Haaren, der Präsident ist. Es ist die Rede von Menschen, die sich diskriminiert fühlen, weil sie denken, dass man ihnen die Waffen nehmen will. Es kommen sogenannte Hillbillies vor, die, von Drogen abhängig, ein sehr tristes Leben führen. Oder man trifft auf einer entlegenen Farm einen Aluhut-Träger, der sich ganz sicher ist, dass er mit Chemtrails gefügig gemacht werden soll.

Far Cry 5: In ländlichen Gegenden regiert ein fanatischer Kult.

Man mag nun bemängeln, dass Far Cry 5 viele dieser Themen nicht konsequent erzählt hat, dass viele dieser Erzählstränge ohne Konsquenzen bleiben. Dass diese politischen und gesellschaftlichen Diskurse womöglich sogar nur als Kulisse für das nächste Schieß-Spiel dienen. Doch eines kann man dem Spiel nicht vorwerfen: dass es nicht direkt ist.

Anfang September erschien dann Spider-Man, der sich durch ein ziemlich gut nachgebautes New York City schwingt. Auch wenn es sich um eine Superhelden-Geschichte handelt, sind auch her die Bezüge zur politischen Gegenwart ziemlich eindeutig. So kommt direkt zu Beginn des Spiels ein Immobilien-Mogul vor, der Donald Trump verblüffend ähnlich ist. Im Verlauf des Spiels werdet ihr dann immer wieder über das Radio einen Moderator hören, der haarsträubende Verschwörungstheorien über Spider-Man verbreitet und sehr stark an Alex Jones erinnert, ein kruder Verschwörungstheoretiker, den in den USA inzwischen jeder Mensch kennt.

Norman Osborn in Spider-Man. Ein Immobilien-Hai, der eine politische Karriere erlebt.

Zuletzt erschien dann vor wenigen Tagen die erste Episode von Life is Strange 2. In dieser spielt ihr die Kinder eines mexikanischen Vaters, die auf der Flucht sind und auf dieser immer wieder mit rassistischen Menschen konfrontiert werden. Es ist hier die Rede von der Mauer, die Trump bauen möchte, um Migranten den Zugang zum Land zu erschweren. Es werden Szenarien gezeigt, die denen der "Black Lives Matter"-Bewegung in den USA sehr ähnlich sind. Kurzum, es werden sehr aktuelle, sehr gewichtige politische Themen aufgegriffen und behandelt.

Life is Strange 2: Die Brüder Daniel und Sean werden aufgrund ihrer mexikanischen Herkunft diskriminiert.

Für mich ist das ein sehr positives Zeichen. Es zeigt mir, dass die Menschen, die diese Spiele produzieren, eben auch einen gesellschaftlichen Kommentar abgeben wollen. Dass sie euch, die Spieler, einen Teil der politischen Realität erspielbar machen wollen. Dass sie gewisse Schicksale und Geschichten in den Mittelpunkt stellen wollen, von denen es wichtig ist, dass sie erzählt werden.

Sicherlich werden jetzt viele von euch denken: "Haltet die Politik raus aus meinen Spielen". Aber ich sage euch das, was auch in Life is Strange 2 gesagt wird: alles ist politisch! Und es wird auch weiterhin Spiele geben, die einfach "nur" Spaß machen, nur ablenken, nur kurzweilig sein wollen. Aber es ist doch toll, dass Videospiele inzwischen so divers sind, dass sie auch diese politischen Diskurse spielbar machen können. Und wer weiß, vielleicht verändern sie damit auch irgendwann die Welt.