Super Mario Odyssey hat viele Geheimnisse zu bieten. Mittlerweile dürften die meisten Spieler ein Großteil davon im normalen Spiel entdeckt haben. Doch was passiert, wenn man Odyssey samt der Nintendo Switch so richtig an die Grenzen treibt? Beispielsweise, in dem Youtuber Skelux 200 Goombas aufeinander stapelt und damit den höchsten Turm in der Geschichte von Super Mario baut.

In seinem Video seht ihr, das ein solcher Turm in Super Mario Odyssey ganz schön beeindruckend ist. Steht man davor, sieht man nicht einmal die Hälfte. Übernimmt man die Goombas, dann schafft es die Kamera nicht - wie eigentlich vorgesehen - zur Spitze des Turms sondern nur bis etwa zur Hälfte der 200 Goombas. Der Turm ist extrem wackelig und kann bei zu viel Bewegung schnell einstürzen.

Dann beginnt Super Mario Odyssey damit, richtig langsam zu werden. Die Switch, die eigentlich nur eine Anzahl von etwa 30 Goombas gleichzeitig vorgesehen hat, kommt an den Rand der Verzweiflung. Fun-Fact: Werden es 201 Goombas, dann schmiert die Konsole unter Garantie ab. Damit darf Skelux behaupten, dass er als erster den höchsten Turm in Super Mario Odyssey gebaut hat.