Im Jahr 2006 stellte das Spiel Okami schon einmal einen Guinness Weltrekord auf: Damals wurde es als der kommerziell am wenigsten erfolgreiche Gewinner eines Spiel des Jahres Preises ausgezeichnet - mit "nur" 600.000 verkauften Exemplaren.

Seit Kurzem könnt ihr das HD-Remake von Okami auf der Nintendo Switch spielen:

Jetzt, 12 Jahre nach dem ersten Weltrekord, folgt der zweite. Dies berichteten die Kollegen der englischsprachigen Seite twinfinite.net. Während der New Yorker Comic Con-Konferenz habe Capcom demnach bekannt gegeben, dass Okami "das von den Kritikern am stärksten gelobte Videospiel mit einem Tier als Hauptcharakter" sei - also eine wesentlich ehrenvollere Auszeichnung als noch der erste Rekord.

Bewertungen oder andere Daten, welche den Anspruch des Spiels auf diesen Weltrekord stützen würden, wurden allerdings nicht vorgelegt. Dennoch ist das Aufstellen dieses neuen Rekordes eine großartige Möglichkeit, die Leute, welche an Okami mitgewirkt haben, für ihr großartiges Werk zu ehren!

Wie ihr in der obigen Bilderstrecke sehen könnt, gibt es in der Welt der Videospiele immer mal wieder verrückte Rekorde. Was haltet ihr von dem durch Okami aufgestellten Weltrekord? Habt ihr Okami vielleicht selbst gezockt oder ist das Spiel komplett an euch vorbeigegangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!