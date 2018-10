Diese Auseinandersetzung war wohl zu heftig. In der Stadt Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania wurde ein Mann verhaftet, nachdem er mit seinem Sohn in einen heftigen Streit über Videospiele geraten ist.

Nach den Aussagen des Gerichtes war der Auslöser des Streits eine Debatte darüber, dass Freunde des Sohnes zum Haus der Familie kamen, um gemeinsam mit ihm Videospiele zu zocken.

Der Vater war anscheinend dagegen und ganz schön aufgebracht, denn als die Polizei eintraf, drohte dieser einen Kampf mit seinem Sohn an. Selbst die Polizei konnte ihn nicht beruhigen.

Als der Polizeibeamte nach seinen Arm griff, schlug der mutmaßliche Täter dem Beamten ins Gesicht. Nach Aussagen der Polizei ignorierte der Vater Anweisungen und wurde in Gewahrsam genommen. Später fand man Marijuana in seinem Besitz.

Das wird dem Vater teuer zu stehen kommen. Durch die aggressive Auseinandersetzung mit der Polizei und den Besitz von Drogen wurde eine Kaution von umgerechnet circa 44.000 Euro festgelegt.

Die Anhörung des Vaters wurde nun auf den 26. Oktober gelegt. Und das alles nur aufgrund eines Streits über Videospiele!

