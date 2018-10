PlayStation Network: Findet den perfekten neuen Nutzernamen!

Es ist kaum zu glauben, doch: Für alle PlayStation-Spieler steht endlich der Zeitpunkt bevor, tatsächlich ihre Nutzer-ID nachträglich ändern zu können. Ihr habt so lange darauf gewartet und euch über eure Anmeldenamen geärgert – da darf jetzt nichts mehr schiefgehen! Doch der Druck ist groß, nun da die Freiheit zum Greifen nah ist. Wie sollt ihr nur künftig heißen?

Aus diesem Grund wollen wir euch ein wenig unter die Arme greifen. Also verzweifelt nicht, sondern beantwortet stattdessen ein paar Fragen und schon sagen wir euch, welcher neue Name für euer PSN-Profil am besten zu euch passt:

Vielleicht sind die Ergebnisse nicht ganz ernst gemeint - wer weiß. Oder seid ihr so begeistert von eurem, dass ihr es wirklich verwenden werdet? Schreibt uns doch in die Kommentare, was bei euch herauskam und wie nah das Ergebnis an eurem tatsächlichen Namen ist!