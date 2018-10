Die beliebte Reihe um die Assassinen geht mit Assassin's Creed – Odyssey jetzt schon in die elfte Runde. Auch wenn die Spiele sich immer wieder verändern, die Arten, auf die man diese spielen kann, gleichen sich doch immer mehr oder weniger. Die großen offenen Welten können auf ganz unterschiedliche Weise erkundet werden. Dabei können die Wege, auf denen ihr die Spiele begeht wahrscheinlich sogar einiges über auch aussagen.

Aus diesem Grund haben wir ein paar Fragen für euch vorbereitet - über euer Lieblingsessen, euren Freundkreis, euren Traumjob und mehr - und sagen euch danach, was für ein "Assassin's Creed"-Spieler-Typ ihr seid:

Was kam denn bei euch am Ende raus? Und seid ihr einverstanden mit dem Ergebnis, oder erkennt ihr euch gar nicht wieder? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare, wir sind gespannt!